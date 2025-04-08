Mehmet Odabaş’ın sahibi olduğu Karaoğlan Balık, Çorum’da balıkçılığın öncü ve simge firmalarından biri.

Karaoğlan Balık, geçtiğimiz sezon başında, Bahabey Caddesi’ndeki satış yerini genişleterek teknolojik bakımdan da yenilikler yapmıştı.

Kapsamlı havalandırma sistemi sayesinde, Karaoğlan Balık mağazasında kokudan eser kalmamış, balıkların muhafazası gibi temizliği de klimalı ortamlarda, tamamen hijyenik koşullarda yapılabilir hale gelmişti.

Bu yenilikler, sıcak havalarda da balıkların olması gereken ısıda muhafaza edilmesi olanağını sağlamıştı.

ARTIK 12 AY BALIK

Karaoğlan Balık İşletme Müdürü Jale Tarhan, “Hijyen bizim olmazsa olmazımız” ifadesini tekrarlarken, havalandırma-soğutma sistemleri sayesinde önlerine çıkan fırsatı değerlendirerek, Bahabey Şubesi’nde bahar ve yaz döneminde de balık satışını sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.

Çorumluların bundan böyle 12 ay balık tüketme şansına sahip olacaklarını vurgulayan İşletme Müdürü Jale Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlıklı beslenme için haftada en az iki kez balık tüketilmesi gerekiyor. Bu, tüm bilim insanlarının ve beslenme uzmanlarının üzerinde birleştikleri bir gerçek.

Balıkta protein, D vitamini, fosfor ve kalsiyum gibi vücut için gerekli maddeler var. Bağışıklık sistemini koruyan, çocukların gelişimine katkı sağlayan balığın, kemikleri güçlendirme, hücreleri onarma, depresyonun zararlı etkilerini yok etme gibi fonksiyonları da bulunuyor.

Vücudumuzun bu ihtiyacı, sadece kış mevsimi ile sınırlı da değil. Yaz döneminde de balık, sofralarımızdan eksik olmamalı.

Karaoğlan Balık olarak işte bu ihtiyaca cevap vereceğiz.

Artık yaz sofralarında da, bağ-bahçe-piknik ortamlarında da balıktan mahrum kalmayacağız.”