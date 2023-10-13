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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çorum'un güreş sporu açısından önemli bir il olduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi olarak güreş sporuna önem verdiklerini belirten Aşgın, "Gururla ifade ediyorum ki Çorum Belediyesi hem grekoromende hem serbest stilde Süper Lig'de olan, kendi ölçeğindeki tek belediye." ifadesini kullandı. Aşgın, kentte güreş sporunun gelişmesi için altyapı yatırımlarına önem verdiklerini vurguladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de üniversitelerin, spor bilimleri fakültelerini özel yere konumlandırması gerektiğini dile getirdi.



Üniversitelerin alması gereken pozisyon bulunduğuna işaret eden Öztürk, "Kenardan sadece şampiyonlarıyla gurur duyan olmamalılar. Spor bilimleri fakültelerini diğer fakültelerinin dışında özel bir yere konumlandırarak kaynaklarını oraya odaklaması gereken çalışmalar yapmalılar. Her spor fakültesinin her branşta değil, özü itibarıyla dokunabileceği branşlarla iştigal etmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Çorum'un güreşte özel bir yeri bulunduğuna dikkati çeken Öztürk, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini de güreşle daha fazla ilişkilendirmeye çalışacaklarını kaydetti.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu da güreş sporunun olimpiyatlardan çıkarılması yönünde çalışmaların yürütüldüğünü, kongrede bu girişimi farklı açılardan ele alacaklarını aktardı.

Eski dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık ise güreş sporunun olimpiyatlardan çıkarılması ile sık yapılan kural değişiklikleri nedeniyle seyircilerin anlamakta sorun yaşaması gibi iki temel sorunları bulunduğunu ifade etti.

Açılış töreninin ardından "Olimpik güreşin geleceği" başlıklı oturumla devam eden kongre, 15 Ekim'de sona erecek.