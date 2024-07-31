Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, mahallenin sorunlarına gösterdikleri ilgiden dolayı Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a teşekkür etti.

Muhtar Özdemir, bu vesileyle, mahallenin giderilmesini bekledikleri altyapı sorunlarına da değinerek, şunları söyledi:

“Güneşevler ve Çatalhavuz bölgelerinde YEDAŞ tarafından yapılan beton direklerin bakım ve onarımlarının yapılmasını bekliyoruz. Yine bazı cadde ve sokaklarımızda da altyapı sorunlarımız var. Belediye Başkanımız her zaman yanımızda, bu eksiklerimizi de en kısa zamanda gidereceğine inanıyoruz .

Mahalle sakinlerimizin genel ve bireysel sorunlarına çözüm bulabilmek için gece-gündüz hizmetlerindeyim. Mahallemize hizmet adına emeği geçen her kim varsa, Cenabı Allah onlardan razı olsun.”