Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. Yıldönümünde saygı ve minnetle anılacak.

Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıldönümü törenleri kapsamında yarın (10 Kasım 2024 Pazar günü) tüm illerde kamu kurum ve kuruluşlarının bayraklarını güneşin batışına kadar yarıya indireceğini ve gün batımında tekrar göndere çekeceklerini bildirerek, saat 09.05 ile 09.07 arasında binek araçların oldukları yerde klaksonlarını, fabrika ve işletmelerin de sirenlerini çalmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü)'nın genelgesi hakkında bilgi verdi.

10 Kasım günü Atatürk’ün hayata gözlerini kapadığı saat 09.05’de 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı bildirildi. Atatürk Anıtı’nda saat 09.00’da Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına çelenk sunulacak. İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte bayraklar göndere çekildikten sonra tekrar yarıya indirilecek.

Saat 09.05’te iki dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından ise Devlet Tiyatro Salonu’ndaki programa geçilecek. Burada “Atatürk” Fotoğrafları Sergisi açıldıktan sonra anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından ise “Atatürk” konulu sinevizyon izlenecek. 10 Kasım Atatürk Oratoryosu ile program sona erecek.

Editör: HABER MERKEZİ