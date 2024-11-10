Kahvaltı programına Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik, MHP İl Başkan Yardımcıları ve ülkücü gençler katıldı. Programda Belediye Başkanı Aşgın ve MHP İl Başkanı Çıplak birer selamlama konuşması yaptı.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Orhan Tosik de konuşmasında; Üniversite gençliğimiz bizim için önemlidir. Ocağımıza mensup tüm kardeşlerimizle birlik beraberlik içinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Ülkü Ocakları olarak her bir kardeşimizin yanındayız. Başbuğumuz Alparslan Türkeş, "Türk Devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk Milletinin teminatı ve istikbali gençliktir" demiştir. Gençlik bizim için de aynı değeri taşımaktadır ve kıymetlidir. Programda emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Tüm gençlerimize eğitim hayatında başarılar dilerim” görüşüne yer verdi

Editör: Haber Merkezi