Muhammed Fatih Temur yönetiminde haftasonu düzenlenen toplantıda İl Özel İdaresi’ne 90 milyon liraya yeni araçlar alınması da onaylanmış oldu.

Toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, “İdaremizin öngörülerinden ve tahmin edilenden daha fazla gelir elde edilmesinden kaynaklı olarak 170 milyon TL’lik ek bütçe yapmamıza ihtiyaç duyulmuştur.

İl Genel Meclisi olarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu bütçemizden yaklaşık 90 milyon TL’lik en büyük kısmını İl Özel İdaremizin araç parkını genişletmekte kullanacağız. Bu kapsamda dozer, greyder, arazöz, ekskavatör, 4x4 arazi aracı, kanal kazıcı, lowbed ve minibüs alımlarımızı gerçekleştireceğiz.

İnşallah araç parkımızı gençleştirerek yenileyecek, hizmetlerimizi hızlandıracak ve sürekli arızalardan kaynaklı olarak idaremize doğan külfetleri en aza indireceğiz. Önümüzdeki sezon araçlarımızın yenilenmesinin meyvelerini hep beraber toplayacağız. Yeni alacağımız araçlarımız şimdiden Özel İdaremize, köylerimize, ilçelerimize ve ilimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ