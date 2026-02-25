Ege Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü sırada 20 Şubat 2015'te meydana gelen kavgada bıçaklanarak öldürülen Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Çorum’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Çorum Ülkü Ocakları tarafından organize edilen etkinliklerde şehadetinin 11. yıl dönümünde Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Mevlid-i Şerif okutularak cami çıkışında vatandaşa lokum dağıtıldı.

Vatan sevgisi ve inandığı değerler uğruna hayatını kaybeden Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun rahmet, hasret ve dualarla anıldığı belirtilerek, aziz hatırasının ise yaşatılmaya devam edileceği ifade edildi.

Çakıroğlu ve tüm şehitlerin ruhuna Fatiha okunması amacıyla Akşemseddin Camii’ndeki Mevlid-i Şerif programının ardından cemaate ve yoldan geçen sürücülere lokum ikramında bulunuldu.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Dalyan, Türkiye Kamu-Sen ve TÜRKAV başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinin de hazır bulunduğu program kapsamında Çakıroğlu’nun hatırasına ithafen iftar programı da düzenlendi.

Ülkü Ocakları Başkanı Dalyan vatan ve millet sevdası uğruna hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun aziz hatırasına lokum ikramında bulunduklarını belirterek: “Rahmet ayı Ramazan’ın manevi ikliminde; birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştirmek, şehidimizin ruhuna dualar göndermek ve hatırasını yaşatmak niyetiyle bu mütevazı ikram gerçekleştirilmiştir. Her lokum tanesi, edilen bir Fatiha’ya, yapılan bir duaya ve kalplerimizde yaşayan bir vefa duygusuna vesile olsun istedik. Şehidimizin idealleri, cesareti ve inancı; gençliğe örnek, milletimize umut olmaya devam etmektedir. Bizler de onun aziz hatırasını yaşatmayı, dualarımızda anmayı ve bıraktığı değerlere sahip çıkmayı bir vefa borcu biliyoruz. Rabbim, şehidimize rahmet eylesin; mekânını cennet, makamını ali eylesin. Aziz ruhu şad olsun” dedi.

