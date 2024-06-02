Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Başkanı İsmail Deli, Türk Büro Sen Başkanı Emir Dağaşan, MHP’li ve Ülkü Ocaklı yöneticiler ile mensupları katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, son günlerde MHP ve Ülkü Ocaklarına sistemli bir şekilde saldırı yapıldığını söyledi.

Tosik’in ardından Eğitimci-Yazar Habip Arvas “Dokuz Işık Penceresinden Türk-İslam Ülküsü ve Millî Doktrin” konulu bir konuşma yaptı.

Program sonunda Arvas’a katkılarından dolayı plaket verildi.