Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim törenine Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Osmancık İlçe Başkanı Bekir Dağ, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Selim Dölcü, MHP Belediye Meclis Üyeleri Türk Eğitim Sen Osmancık temsilcisi Mustafa Potuk ile Ülkü Ocakları üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen törende, mevcut İlçe Başkanı Bayram Çakır görevini Murat Başkaya’ya devretti. Törende konuşan Bayram Çakır, görev süresi boyunca kendisine destek veren yönetim kurulu üyelerine ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Çakır, yeni İlçe Başkanı Başkaya ve oluşturacağı yönetimin Ülkü Ocakları camiasına, Osmancık’a ve memlekete hayırlı olmasını temenni ederek, birlikte daha başarılı çalışmalara imza atacaklarına inandığını ifade etti.

Katılımcılara teşekkür eden Bayram Çakır, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Bayrağına, toprağına gönül vermiş vatansever ve milliyetçi bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı sunuyor, sizleri ve ailelerinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.” dedi.

Görevi devralan Murat Başkaya’nın önümüzdeki dönemde Ülkü Ocakları’nın çalışmalarını daha ileriye taşıması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi