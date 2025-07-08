Milli ve manevi değerlerin sanatla harmanlandığı atölyede, minik eller tarih bilinciyle eser üretirken, Türk-İslam medeniyetinin izleri de geleceğe taşınıyor.

Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada: “Sanat Atölyemizde ortaya çıkan eserler, çocuklarımızın iç dünyalarını ve değerlerle kurdukları bağı yansıtmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumumuza umut ve ilham veriyor. Tüm ailelerimizi çocuklarıyla birlikte Sanat Sokağımızda bulunan Kutadgu Bilig Sanat Atölyesi’ne bekliyoruz! Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği atölye, hem sanata hem kimlik inşasına katkı sağlıyor” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi