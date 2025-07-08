Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen “Düzensiz Göçle Etkin Mücadele Bölge Toplantısı”na katıldı.

Toplantıda, bölge illerinde düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve koordinasyon süreçleri ele alındı. Göç yönetiminin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Toplantıya, Çorum İl Göç İdaresi Müdürü İdris Coşkun da katılarak ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR