İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın başkanlığında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu konulu toplantı, Video Konferans Sistemi (VKS) aracılığıyla 81 il valisinin katılımıyla düzenlendi.

Toplantıya Çorum’dan Vali Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan Taş ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdür Vekili Hayri Kömür katıldı.

Toplantıda, hayvan haklarının korunması, sahipsiz hayvanlara yönelik yerel yönetimlerin sorumlulukları ve ilgili kanunun etkin uygulanmasına dair konular ele alındı. Bakan Yerlikaya, sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini vurgularken, valilerden sahadaki uygulamaların takip edilmesini istedi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ