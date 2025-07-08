Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başkanlığında, il genelindeki İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile okul, kurum ve Halk Eğitim Merkezi (HEM) müdürlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde mevcut eğitim politikalarının gözden geçirilmesi ve gelecek eğitim-öğretim yılına hazırlık amacıyla yapıldı.

Toplantıda, “2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılının Genel Değerlendirmesi”, “Merkezi Sınavlar ve Rehberlik Faaliyetleri”, “Yaz Dönemi İş ve İşlemleri”, “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Planlaması”, “Bakanlık Müfettiş Raporlarının Genel Değerlendirmesi”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri”, “Ulusal ve Yerel Proje Çalışmaları”, “Yaz Okulları ve Destekleme-Yetiştirme Kursları”, “Bütçe ve Tahakkuk Süreçleri” konuları ele alındı.

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, eğitim camiasının özverili çalışmalarına teşekkür ederek, yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileklerinde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK