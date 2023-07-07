Avrupa Türk Konfederasyonu üzerinden vekalet veren hayırseverlerin kurbanları, Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik'in öncülüğünde kesimi gerçekleştirildi.

Çorum Ülkü Ocakları her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da 200 hayırseverin kurbanını keserek 500' ün üzerinde şehit ailelerine ve ihtiyaç sahibine dağıttı. Ocak Başkanı Tosik, vekalet yoluyla kendilerine ulaştıran hayırsever vatandaşların kurbanlarının kesimini tamamlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu bir kere daha yaşadıklarını söyledi.

Kesimi yapılan kurbanların paylara ayrılarak ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu ifade eden Tosik, “Her yıl olduğu gibi bu bayramda da il başkanlığımızca vekâleten kurban kesimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 200 kurbanımızı Allah rızası için kesmiş bulunuyoruz. Bu kurbanlarımızın etlerini 500'ün üzerinde ihtiyaç sahipleri kardeşlerimizle buluşturmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkücü hareket mazluma umut olmaya, kardeşlerine el uzatmaya devam edecektir” dedi.

Kurbanın Allah (C.C.) rızasını kazanmanın fırsatı, paylaşmanın fazileti, birlik ve beraberliğin manevi felahı olduğuna vurgu yapan Orhan Tosik, “Ülkü Ocakları Genel Merkezimiz ve Avrupa Türk Konfederasyonu'na vekalet yoluyla ulaştırılan kurbanlarımızın kesimini tamamlayarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Binlerce kilometre uzakta yaşayıp yüreği ana vatanda atan gurbetçilerimize ve kurban ibadeti için bizleri vekil tayin eden kıymetli bağışçılarımıza teşekkür ediyor; eda edilen kurban ibadetinin yüce Allah'ın katında makbul ve müyesser olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, “Ayrıca bu hayırlı işte emeğini esirgenmeyen Ocak Yönetimimize ve teşkilat mensubu kardeşlerime teşekkür ederim. Bu vesile ile aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız mübarek Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.