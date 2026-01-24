Çorum'da Türk-İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe'nin kayınvalidesi Ülker Demirci hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Akşemseddin Camii’nde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Osmaniye Köyü’nde toprağa verildi. Cenazeye AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Belediye-İş Şube Başkanı Mehmet Şen, bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ