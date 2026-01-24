Çorum'da ayakkabıcılar arastasının yarım asırlık ustalarından mesleğin son temsilcilerinden Alaeddin Karaca, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Pilavistan firması sahibi ve aynı zamanda Çorum İl Voleybol Hakemlerinden Burak Karaca, Mali Müşavir Celaleddin Karaca ile Fatih Karaca'nın babası ve İsmail Karaca’nın amcası olan Alaeddin Karaca, Çorum'da saraçlık mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak biliniyordu.

Merhumun cenazesi Akşemseddin Camii’nde Cuma Namazı’nın ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi