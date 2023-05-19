Seçim sürecinde az zamanda çok çalışarak, sıkmadık el bırakmadıklarını, Çorumluların da teveccüh göstererek kendisini yeniden milletvekili seçtiğini ifade eden MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı, “Ülkemizin ateşle sınandığı bu günlerde milletimiz bizi göreve davet etti, sorumluluk yükledi. “Önce ülkem ve milletim" şiarından şaşmadan ülkemizin felahı milletimizin refahı için gece gündüz çalışacağımızdan şüpheniz olmasın” dedi.

Çorum için gece-gündüz demeden çalışacağının altını çizen Kayrıcı, “Bugünden itibaren artık TBMM kürsüsünde Çorum'un da söz hakkı olacak, Çorum'umuz da devletimizin imkanlarından hak ettiği payı alacak. Bunun için yılmadan mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırcı, mesajında şu ifadeleri dile getirdi:

“Kıymetli Çorumlu hemşehrilerim; 14 Mayıs genel seçimlerinde; yüce Allah'ın izni, siz değerli hemşehrilerimizin teveccühleri ile milletvekili seçilmek bizlere tekrar nasip oldu.

Bugün itibariyle mazbatamızı alarak fiilen görevimize başlamış bulunuyoruz. Az zamanda çok çalıştık, gayret bizden Tevfik Allah'tan dedik, şehrimizde sıkılmadık el bırakmadık. Ülkemizin ateşle sınandığı bu günlerde milletimiz bizi göreve davet etti, sorumluluk yükledi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle mazi ile ati arasında köprü olacağız. Ecdadımızın bizlere mirası olan bu muazzez vatanı bizler de gelecek nesillere bir çakıl taşını dahi zayi etmeden bırakmanın çabasındayız. "Önce ülkem ve milletim" şiarından şaşmadan ülkemizin felahı milletimizin refahı için gece gündüz çalışacağımızdan şüpheniz olmasın.

“ÇORUM’UN DA ARTIK

SÖZ HAKKI OLACAK”

Kıymetli hemşehrilerim... Bugünden itibaren artık TBMM kürsüsünde Çorum'un da söz hakkı olacak, Çorum'umuz da devletimizin imkanlarından hak ettiği payı alacak. Bunun için yılmadan mücadele edeceğiz.

“ÇORUM İÇİN

ÇALIŞACAĞIM”

Sizler bize güvendiniz biz de sizlerin desteğiyle Çorum için gece gündüz çalışacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz. Sefer bizden zafer Allah'tandır. Bu mukaddes vazife için bizi görevlendirdiği için Allah-u Teâla’ya sonsuz hamd-i senalar diliyor; bizleri çıktığımız bu yolda yalnız bırakmayan siz değerli hemşehrilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.”