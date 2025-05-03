AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Baykan Çorum’a geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’ı ziyaret eden Milletvekili Baykan, yeni göreve seçilen Alar’ı kutladı. Baykan ayrıca teşkilat üyeleriyle bir toplantı yaptı.

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri de katıldı.



Milletvekili Baykan ve Ahlatcı daha sonra ise Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Yerel yönetim çalışmalarının ele alındığı ziyarette şehir yönetimi, projeler ve geleceğe yönelik hedefler üzerine fikir alışverişinde de bulunuldu.

İl Başkanı Alar ve Belediye Başkanı Aşgın ziyaret için teşekkür ettikleri Baykan’a hediye takdim etti.