Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen genel kurulda Çorum Çölyak Derneği Başkanlığı’na seçilen Uzm. Dr. Mustafa Azak ve yeni yönetim kurulunu Belediye’de ağırladı.

Yeni görevine başlayan Dr. Mustafa Azak ve yönetimini gönülden tebrik eden Başkan Aşgın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Kıymetli Başkanımız ve yönetimini gönülden tebrik ediyor; yeni görevlerinde kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Ziyarette çölyak hastalarının yaşadığı sorunlar, glütensiz gıda erişimi ve belediye ile dernek arasında yürütülebilecek olası işbirliği projeleri de gündeme geldi. Aşgın, Çorum Belediyesi olarak toplum sağlığını ilgilendiren her konuda destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Dr. Mustafa Azak ise nazik ev sahipliği için Aşgın’a teşekkür ederek, yeni dönemde daha aktif bir sivil toplum anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ