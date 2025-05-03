Akşemsettin Camii’nde gerçekleşen toplantılara İl Müftü Yardımcısı Ankara 26.Kafile Başkanı Dr. Fazıl Saraç ile Alaca İlçe Müftüsü Ankara 25. Kafile Başkanı İsmail Karadavut, din görevlileri, kadın irşat görevlileri ve hacı adayları katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda Müftü Yardımcısı Saraç ile Müftü Karadavut, hacı adaylarına hac yolculuğu öncesi yapılması gerekenlerden bahsettikten sonra ihrama girme, tavaf ve sa’y yapma gibi konuları uygulamalı olarak gösterdiler.

Toplantılarda kafile başkanı ve din görevlileri hacılarla tanışırken, kafilenin uçuş planı, şehirden ayrılış saati gibi hususlarda görüşülüp hacı adaylarının sorularına cevaplar verildi.

Çorum'dan hacca gidecek olan Ankara 25 ve 26. Kafilenin hacı adayları 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü Çorum Otogarında saat 23.30’da düzenlenecek uğurlama programı sonrası kutsal topraklara doğru hareket edecekler.

Editör: HABER MERKEZİ