5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında uygulanan tedbir kararlarının 2025 yılı değerlendirmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın’ın yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı. Kurulda, çocukların korunmasına yönelik alınan tedbirlerin etkinliği, uygulanabilirliği ve sürekliliği değerlendirildi. Ayrıca kurumlararası işbirliğinin artırılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, çocukların korunması ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması için tüm kurumlara önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı. Mercan, “Amacımız, çocuklarımızın yüksek yararı doğrultusunda, daha etkin ve sürdürülebilir koruma tedbirleri geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı değerlendirmeler ve çözüm önerilerinin paylaşılması ile sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ