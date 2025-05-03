Baro Başkanı Kalıpcı, törende yaptığı konuşmada, “Aramıza katılan meslektaşımızı tebrik ediyor, meslek hayatında üstün başarılar diliyorum” dedi.

Genç meslektaşlarına her zaman destek olmaya hazır olduklarını vurgulayan Kalıpcı, avukatlık mesleğinin onurunu ve sorumluluğunu taşımanın önemine dikkat çekti.

Yeni ruhsat alan Av. Emre Eser de törende duygularını paylaşarak, ailesine, staj sürecinde kendisine destek olan meslektaşlarına ve Çorum Barosu’na teşekkür etti.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ve tebriklerle sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ