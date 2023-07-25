Bu bilimsel çalışmalara göre en zeki ülkelerin ise bilim, eğitim, ekonomi gibi konularda gelişmiş ülkeler oldukları görülmektedir.

Bu sıralama da şu şekildedir.

01. Japonya…….... IQ 106.48

02. Tayvan …..... IQ 106.47

03. Singapur. …..... IQ 105.89

04. Hong Kong... IQ 105.37

05. Çin…………... . IQ 104.01

06. Güney Kore ...... IQ 102.35

07. Belarus………... IQ 101.60

08. Finlandiya...…... IQ 101.21

09. Liechtenstein…..IQ 101.07

10. Almanya……… IQ 100.74

11. Hollanda ........ IQ 100.74

12. Estonya………...IQ 100.72

13. Lüksemburg ….. IQ 99.87

14. Macau……....... IQ 99.82

15. Kamboçya…….. IQ 99.75

16. Kanada………... IQ 99.52

17. Avusturya..…… IQ 99.24

18. Macaristan …….IQ 99.24

19. İsviçre………… IQ 99.24

20. İngiltere………. IQ 99.12

Eğitim düzeyi ve kalitesine göre de en başarılı ülke sıralamasına değinelim.

Bu sıralama da şu şekilde…

01 Amerika Birleşik Devletleri

02 İngiltere

03 Almanya

04 Kanada

05 Fransa

06 İsviçre

07 Japonya

08 Avusturya

09 İsveç

10 Hollanda

11 Yeni Zelanda

12 Danimarka

13 Norveç

14 İtalya

15 Finlandiya

16 Avusturya

17 İspanya

18 Belçika

19 Güney Kore

* * *

Bu sıralamayı IQ'su en yüksek ülkeler sıralamasıyla karşılaştırdığımızda bir "paralellik" görüyoruz.

Demek ki EĞİTİM KALİTESİ, IQ'yu önemli ölçüde etkiliyor.

Böylece bizim eğitimdeki kalitesizliğimizi görünce; "Bizim onlardan neyimiz eksik?" sorusunun cevabını da almış bulunuyoruz.

Yine OECD verilerine göre; ülkemiz nüfusunun, %40'ının, okuduğunu anlama, basit matematik, basit problemleri çözme gibi temel yeteneklere sahip olmadığı belirtilmektedir.

Avrupa Obezite Kongresi'nin raporuna göre de;

Avrupa ülkeleri arasında ülkemizin ilk sırada bulunduğunu, Türkiye'de her 3 yetişkinden 2'sinin fazla kilolu olduğunu; şişmanlık faktörünün zekayı düşürdüğü gibi daha pek çok hastalığa davetiye çıkardığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Yaşımız kaç olursa olsun, beynimiz, kendini sürekli yenileyen ve biçimlendiren yetiye sahiptir.

İnsan, en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır.

Bu cümle kişinin IQ gelişimini çevresel faktörlere dayalı olarak artı veya eksi yönde belirleyen önemli bir cümledir ve insanlar kendilerini geliştirecek olanlarla beraber olmalıdır.

* Sürekli yeni yeni hobi edinmek.

* Dil ve yeni bilgiler öğrenerek beyni zorlamak.

* Sürekli kitap okumak.

* Öğrendiklerimizi tekrar etmek.

* Zamanımızı iyi yönetmek ve programlı hareket etmek.

* Kaliteli uyku uyumak.

* Sorgulayan, düşünen ve eleştiren zihniyet sahibi olmak.

* Kitabı veya gazeteyi tersten (Baş Aşağı Okumaya) çalışmak.

(Bu konuda British Columbia Üniversitesi’nde bir araştırma yapılmıştır ve bu tekniğin göz hareketlerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve okuma hızını artırdığını göstermiştir.)

* Sağlıklı beslenmek.

* Zihinden hesap yapmak.

* Sanat ve Müzikle uğraşmak ve müzik dinlemek.

* İki eli birden kullanmaya çalışmak.

* Spor Yapmak.

* Doğru Nefes Alma tekniğini öğrenmek ve uygulamak.

* Hazırladığınız programa uymak, ertelememek.

* İnsanlara yardım etmek.

* Bir amaç edinmek.

* Doğada yaşamaya çalışmak. Yeşil ve maviyle İç İçe Olmak.

* Hayatta başarılı olmak için zekâ önemlidir, duygusal zekaya sahip olmak ise başkalarıyla iyi ilişkiler kurmanın, hedeflerinize ulaşmanın, empati kurmanın anahtarıdır.

* Ayrıca, balık (somon, uskumru, sardalya vb) ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin diğer besinler beyne çok faydalı ve bilimsel becerilerin gelişimi için önemlidir ve çocukluktan itibaren bu besinlerin alınması ve en önemlisi yeterli su içilmesi Beynin sağlıklı olması açısından gereklidir.

Bir uyarı da gençlere gelsin o zaman;

Sevgili gençler, normal ve üst IQ nun insan yaşamına olan etkisini öğrendiğimize göre, evlenmeyi düşüneceğiniz eş adayınızın fiziksel ve kişilik özellikleri yanında, IQ seviyesinin de normal ve üst seviyede olması gelecek nesiller açısından son derece önemlidir, eş seçimlerinizde dikkatli olunuz.

Doğuştan getirdiklerimizin üzerine kaliteli eğitimi koyarak, IQ seviyesi yüksek toplum olabiliriz.

Bu hiç de zor değil, ancak ve ancak bilim insanlarını iş başına getirerek bunu başarabiliriz...