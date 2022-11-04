İnşaat alanını gezen Şahin, daha sonra yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin, AA muhabirine, projenin Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde başlayıp, Çorum'un Uğurludağ ilçesinde sona erdiğini hatırlattı.

Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal üretim çeşitliliğinin gelişeceğini belirten Şahin, "İlçemizde Ambarcı, Eskiçeltek, Kırköy ve Yarımca köylerinden geçen projenin tamamlanmasıyla çiftçilerimiz başta çeltik üretimi olmak üzere yeni zirai mahsullerin ekimini gerçekleştirerek daha farklı ürünler elde edebilecektir. Projenin bugünlere gelmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Valimize, sayın milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen ekibine ilçe halkı ve çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.