Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında üç ayda bir yapılması gereken Koruma Kurulu toplantısı Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan'ın Başkanlığında, Sungurlu Belediye Başkan Yrd. Mehmet Yetik, Alaca Belediye Başkan Yrd. Oktay Yelkıran, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Cumhuriyet Savcımız Gökhan Tataşoğlu, Ticaret Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, Ziraat Odası Başkanı Seyfi Erayhan, Sungurlu, Alaca ve Boğazkale kurum yöneticilerimizin katılımı ile Boğazkale Hitit Köyde yapıldı.

Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova tarafından, müdürlüğün geçtiğimiz üç ay içerisinde yükümlülere yönelik yapılan faaliyetler hakkında üyelere bilgilendirme yapıldı. Bundan sonra yapılacak olan faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrasında Hititlerin başkenti Hattuşa ören yeri gezildi. Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan tarafından toplantıya katılan koruma kurulu üyelerine ve ev sahipliği yapan Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel'e teşekkür edildi.

Editör: SELDA FINDIK