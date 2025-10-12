Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Boğazkale İlçe Başkanlığına seçilen Fevzi Helik ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti düzenledi.

Boğazkale’de yapılan olağan kongre sonucunda, partide uzun yıllar emek veren ve ilçe başkanlığı görevini yürüten Mehmet Kurtçu, görevini Fevzi Helik’e devretmişti.

Fevzi Helik’in başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Mehmet Kurtçu, Ahmet Azapcı, Duran Yazırlıoğlu, Haydar Ankıtçı, Derviş Balkoca, Ümit Bozdemir, Ali Çetin, Adem Bozabalıoğlu, Bektaş Babacanoğlu, Şenol Sarıtaş.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde; İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu ile birlikte Boğazkale ilçe yönetimini ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, partiye verdiği emeklerinden dolayı Mehmet Kurtçu’ya teşekkür ederken, yeni başkan Fevzi Helik ve yönetimine de başarılar diledi.

Solmaz, her zaman ve her koşulda ilçe yönetiminin yanlarında yer alacaklarını, hep birlikte hak, hukuk ve adaleti tesis etme, partiyi iktidara getirme çabası içerisinde olacaklarını kaydetti.

Fevzi Helik ise İl Başkanı Solmaz ve beraberindekilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

