Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün davetiyle ilçeye gelen akademisyenler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluştu. “Boğazkale Bilim ve Kariyer Söyleşileri” adıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Prof. Dr. Mustafa Böyükata (Yozgat Bozok Üniversitesi), Prof. Dr. Abdurrahman Asan (Hitit Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Gülden Asan (Hitit Üniversitesi) öğrencilerle bir araya geldi.

Boğazkale İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Yekbas Şehit İsa Höçük Ortaokulu ve Şehit Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen söyleşilerde akademisyenler, bilimsel merakın öneminden proje tabanlı çalışmalara, kariyer planlamasından iş sağlığı ve güvenliğine kadar pek çok konuda öğrencilerle sohbet etti.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Boğazkale’den de bir Aziz Sancar çıkabilir” diyerek öğrencilere ilham verdi. Eğitim hayatına köy okulunda başladığını vurgulayan Böyükata, merak, çalışkanlık ve bilimsel düşüncenin önemine dikkat çekti. Proje tabanlı çalışmaların her düzeyde yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Abdurrahman Asan, öğrencilere hayal kurmanın, hedef koymanın ve planlı çalışmanın önemini anlatarak, TÜBİTAK proje desteklerine değindi. Dr. Öğr. Üyesi Gülden Asan ise iş sağlığı ve güvenliği konularını eğlenceli ve katılımcı bir yöntemle öğrencilerle paylaşarak farkındalık oluşturdu.

Liseli gençlerle de bir araya gelen akademisyenler, meslek, iş ve kariyer konularında bilgi verdi. Girişimciliğin, güncel gelişmelerin ve disiplinler arası çalışmanın önemine dikkat çekildi.

Program kapsamında akademisyenler öğrencilere kitap ve eğitim materyalleri de hediye etti. Etkinlik sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat, “Öğrencilerimizin ufkunda bir ışık yakabildiysek ne mutlu bize” diyerek emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR