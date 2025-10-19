Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsünden, Hititlerin başkenti Boğazkale'deki İlçe Devlet Hastanesinin içler acısı durumunu gündeme taşıyarak, “Turizm kentinde uzman doktor ara ki bulasın, asansör arızalı, rögar tıkalı” dedi.

TBMM’nin yeni yasama döneminde Çorum'un sorunlarını dile getirmeye devam eden Milletvekili Tahtasız, bu kez Boğazkale'deki sağlık skandalını gündeme getirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Meclis'teki nöbet yerini erken terk etmesi üzerine, sorunları kürsüden anlatmak zorunda kaldığını belirten Tahtasız, Hititlerin 7500 yıllık başkenti Boğazkale'deki hastanenin durumunu "tarihi ayıp" olarak nitelendirdi.

Milletvekili Tahtasız, turizm potansiyeli yüksek olan ilçedeki devlet hastanesinde sadece 1 uzman aile hekimi ve 3 pratisyen hekim bulunduğunu, bu nedenle hastaların sürekli olarak Sungurlu ve Çorum'a sevk edilmek zorunda kaldığını vurguladı.

Hastanenin fiziki şartlarının daha da vahim olduğunu belirten Tahtasız, "Üç katlı hastanemizde maalesef asansör arızalı, aylardır yapılmıyor. Hastanemizin rögarı tıkanmış, binanın bodrum katını kanalizasyon basmış, ilçede vidanjör yok; pis koku ve mikrop hastanemizi sarmış durumda. Gelen hastalarımızın sağlığını tehdit ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu’na seslenen Milletvekili Tahtasız, "İnsanların sağlığını bozma noktasına gelen bu eksiklikleri bir an önce giderin" diyerek acil çözüm çağrısında bulundu.

