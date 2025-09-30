Olağan kongre sonucunda, partide uzun yıllar emek veren ve ilçe başkanlığı görevini yürüten Mehmet Kurtçu, görevini Fevzi Helik’e devretti.

Yeni ilçe başkanı Fevzi Helik ve yönetimine başarılar dileyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Boğazkale İlçe Kongremiz, ilçemiz, partimiz ve Çorum için hayırlı olsun. Fevzi Helik Başkanımıza ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyor, Mehmet Kurtçu ve yönetimine bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nde isimler değişir, insanlara ve ülkemizin geleceğine bakışımız değişmez. Yenilenen yönetimimiz ve üyelerimizle birlikte Boğazkale’de de iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz.”

Kongre, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ve partililerin yoğun katılımıyla demokrasi şöleni havasında geçti.

Muhabir: Haber Merkezi