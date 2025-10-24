Çorum'un Dodurga İlçesi'nde göreve geldiği günden bu güne kadar samimi ve sıcak davranışları halkın gönlüne taht kuran Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, Boğazkale İlçe Kaymakamlığına atandı.

Dodurga Kaymakamı Yıldırım, İçişleri Bakanlığının 31/01/2025 tarih ve 89524 sayılı onayı sonrasında 4 Şubat 2025 tarihinde büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusu ile başladığı görevinin Çorum ili Boğazkale ilçesine tayin olması dolayısı ile sona erdiğini duyurdu.

Bilge Yıldırım, bir mesaj yayınlayarak Dodurga halkına veda etti. Yıldırım, “Görev sürem boyunca devletimizin adalet, hoşgörü ve merhamet anlayışını rehber edinerek Dodurga'da yaşayan her bir vatandaşımıza eşit, tarafsız ve samimi bir şekilde hizmet etmeye gayret ettim. Devletimizin gülen yüzünü, şefkatini ve samimiyetini sizlere yansıtmak en bülük hedefim oldu” dedi.

“Kapımızı her zaman vatandaşımıza açık tuttuk gönüllerde hoş bir seda bırakabilmek için çalıştık. En değerli kazınımım ise sizlerin sevgsi. samimiyeti ve duaları oldu” diyen Kaymakam Yıldırım: “İlçemizin gelişimi ve huzuru için birlikte çalıştığımız Belediye Başkanlarımıza, mesai arkadaşlarıma, siyasi parti temsilcilerimize köy ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür edişor, iş birliği ve desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum, Dodurga'nın vefakar, kadirşinas ve güzel insanlarını tanımaktan büyük bir mutluluk duydum. Sizleri daima güzel duygularla hatırlayacağım. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimden helallik diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.

