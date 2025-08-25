Çorum’un Boğazkale ilçesinde, doğalgaz hattı geçen bölgelerde sıcak asfalt tamiratı çalışmalarına başlandı.

İlçe genelinde hem güvenli enerji kullanımı hem de konforlu ulaşım sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların sorunsuz şekilde ilerlediğini belirten Özel, “İlçemizde vatandaşlarımızın hem güvenli doğalgaz hizmetinden hem de konforlu yollardan faydalanabilmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. Mevsim koşullarını ve zaman kaybını gözetmeden gece gündüz çalışıyoruz. Boğazkale’nin her mahallesinde hizmet kalitesini artırmaya kararlıyız” dedi.

Başkan Adem Özel, asfalt tamiratı yapılan bölgelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığını da vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi