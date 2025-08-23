Çorum'un Boğazkale ilçesinde devam eden yol çalışmaları yerinde incelendi. Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Hastane Yolu’nda 700 metre uzunluğundaki sıcak asfalt çalışmaları hızla sürüyor.

Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, AK Parti Boğazkale İlçe Başkanımız Hacı Mustafa Pulla ve meclis üyleleri Boğazkale'deki çalışmaları yerinde inceledi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için çalışmaların aralıksız devam ettiği, yol yapımının tamamlanmasıyla birlikte hem hastaneye erişimde kolaylık sağlanacağını hem de trafik güvenliğinin artacağı vurgulandı.

Boğazkale’nin gelişen altyapısıyla daha modern bir görünüme kavuşacağı belirtilerek, hizmet odaklı çalışmalarla ilçenin daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğinin altı çizildi.

Muhabir: Haber Merkezi