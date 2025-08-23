Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Boğazkale İlçe Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında hastanenin çeşitli hizmet birimleri incelenerek, yürütülen çalışmalar hakkında hastane yöneticilerinden detaylı bilgi alındı. Prof. Dr. Zehir, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek görüş, talep ve önerilerini dinledi.

Hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Zehir, geçmiş olsun dileklerini iletirken, hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenerek sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi için değerlendirmelerde bulundu.

Program sonunda Prof. Dr. Zehir, “İnsan sağlığını merkeze alan anlayışla fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi