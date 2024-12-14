Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel’in girişimleriyle başlatılan İbikçam Göleti mesire alanındaki bakım, onarım ve çevre düzenlemelerine Sungurlu Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü başta olmak üzere Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe belediyesi katılım sağlıyor.

İbikçam Göleti mesiresinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Adem Özel, çalışmaların sürdüğünü, en kısa sürede mesirenin hizmete sunulacağını kaydederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Boğazkale ilçesinde, tarihi Hattuşa ören yerine yakın bir mesafede bulunan İbikçam Göleti, doğaseverler için keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir güzellik sunuyor. Gölet, kuşların cıvıltılı sesleri ve suyun dinlendirici etkisi ile ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer vaat ediyor.

İbikçam Göleti, saklı kalmış cennet köşelerden biri. Hattuşa'nın tarihi esintileri arasında yer alan bu doğa harikası, hem piknik yapmak hem de yürüyüş yaparak doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal bir durak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR