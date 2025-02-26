Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, “Puduhepa Liderliğinde Yeşiltaş Buluşmaları” etkinliği çerçevesinde, ikinci çalıştayın bugün “gastronomi” alanında yapılacağını bildirdi.

Bugün saat 10.00’da Boğazkale’de başlayacak etkinliğe, konuk olarak, Masterchef Ebru Baybara Demir ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle katılacak. Konuşmacılar, barış ve kardeşlik şehri Hattuşa’da, kadın-erkek fırsat eşitliğinin başladığı noktadan dünyaya seslenecekler.

Çalıştay, Prof.Dr. Aygül Süel’in mihmandarlığında, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam ve İŞKAD yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşecek.