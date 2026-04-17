Çorum’un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrfan S.'ye ait metruk evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Boğazkale Belediyesi ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı