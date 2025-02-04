Geçtiğimiz yıllarda da alt yapı ve üst yapı çalışmalarında ilçelere katkı sağlayan Çorum Belediyesi, Boğazkale’ye de asfalt desteği verdi. Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 500 metre uzunluğundaki Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ne bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte Boğazkale ilçesine giderek Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Boğazkale Belediye Başkanımızla birlikte el birliğiyle Boğazkale’yi daha güzel yapacağız. Biz imkânlarımız doğrultusunda ilçe belediyelerimize yardımcı oluyoruz. Boğazkale ilçemize önceki dönemimizde de gerekli desteği vermiştik. Bundan sonra da imkânlarımız dâhilinde gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, asfalt desteğinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Çorum Belediyesi Mobil İkram Aracı da Boğazkale halkına salep ikramında bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR