Çorum’un Boğazkale ilçesinde, çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Bağımlılık temalı “Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı” adlı tiyatro oyunu, izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı. Çorum Çocuk Tiyatrosu tarafından Boğazkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesi ile sahnelenen oyunu 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri ilgiyle izledi.

Teknoloji bağımlılığı, sigara ve kötü alışkanları konu alan oyunda kitap okuma ve sporun da önemine vurgu yapıldı. Caner Ergan’ın yazıp yönettiği oyunda bağımlılığın zararlarına dikkat çekilerek, güzel alışkanlıkların edinilmesi teşvik ediliyor. Oyunda; Emel Emir (Tavşan), Caner Ergan (Avcı), Zeynep Asodova (Tilki), Yunus Emre Bayram (Bay Ayı) rol alırken, “Ayşe” karakterini ise Şevval Şahin canlandırdı.

Oyunu, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ile Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de izledi.

Kaymakam Yıldız, başarılı bir oyun sergileyen tiyatro ekibine teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ