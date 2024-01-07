2022’nin Aralık ayında, yine İstanbul’da düzenlenen Muay Thai (Tayland boksu) Süper Ligi 57 kilo finalini kazanarak şampiyon olan Çorumlu sporcu Abdussamet Uğurlu, bu yıl da yine finale kalma başarısı gösterdi. Uğurlu, İstanbul’da yapılacak finalde şampiyonluk için ringe çıkacak.

Dünya Muay Thai Federasyonu (IFMA) ve Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından organize edilecek olan Muay Thai Süper Lig finalleri 10-12 Ocak tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Çorum Birlikspor Kulübü sporcusu Abdussamet Uğurlu, büyük erkekler 57 kiloda şampiyonluk için ringe çıkacak.

Antalyalı sporcu ile, 12 Ocak’ta yapacağı final karşılaşması öncesi son hazırlıklarını antrenörü Aydın Fırat nezaretinde sürdüren Abdussamet Uğurlu’nun hedefi ikinci kez Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak. Uğurlu, finali kazanması halinde, bu yıl içerisinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Uğurlu’nun final karşılaşması, 12 Ocak Cuma günü, saat 20.00’de başlayacak ve Sport Tv’den canlı yayınlanacak.

Final öncesi sıkı bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden Abdussamet Uğurlu, şampiyon olup altın kemeri kazanmak ve Türkiye’yi başarıyla temsil etmeyi hedeflediğini söyledi. Uğurlu, finalde kendilerine her zaman destek olan Wellness&peak Club adına katılacağını da belirtirken, işletmeci Mehtap Uzunoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.