Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Oğuzhan Uğurlu düdük çalacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta Uğurlu’nun yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Hüseyin Kıvanç Durmaz ile Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Tekirdağ bölgesinden Levent Buğra Vartemel ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

3 MAÇTA 7 PUAN

Orta hakem Oğuzhan Uğurlu daha önce Ahlatcı Çorum FK’nın 3 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2015-2016 sezonunda, deplasmanda Bergama Belediyespor’u 3-1, 2019-2020 sezonunda da yine deplasmanda Hacettepespor’u 3-1 yenerken, 2022-2023 Sezonunda, sahasında Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kaldı.

Uğurlu, Iğdır FK’nın ise bugüne kadar 1 maçını yönetti. Iğdır temsilcisi o maçta geçen sezon sahasında İskenderunspor’u 1-0 mağlup etti.