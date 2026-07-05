Trendyol Süper Lig'de mücadele etmek için hazırlıklara başladıklarını söyleyen Uçar, "Çok kısa bir tatil yapabildik. Oyun sistemimize uyan oyuncuları izliyoruz. Dün de yeni sezonu açtık." dedi.

39 yaşındaki çalıştırıcı, transfer politikası hakkında "Hem tecrübeli ve üst düzey oyuncular alacağız hem de başarıya aç ve dinamik oyuncular alacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca taraftarlara seslenen Uçar, "Taraftarlarımız inanılmaz bir atmosfer oluşturuyor. Desteklerini bize göstersinler ve sabırlı olsunlar. Her maçta, terinin son damlasına kadar mücadele eden bir takımları olacak." sözlerini sarf etti.