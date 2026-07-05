Arca Çorum FK’nın İtalya’nın Lecce takımında oynayan 30 yaşındaki Arnavut ön libero Ylber Ramadani ile anlaştığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, İtalyan takımı ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Lecce’ye 1 milyon Euro bonservis ücreti ödenecek. Ylber Ramadani ile önümüzdeki günlerde 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı da edinilen bilgiler arasında.

Lecce formasıyla 3 sezonda 104 resmi maça çıkan Ylber Ramadani 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Deneyimli futbolcu kariyerinde FC Drita, MTK Budapest, Aberden FC ve FK Parntizani takımlarında da top koşturdu.