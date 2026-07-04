Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, uzun süredir gündeminde bulunan sağ bek Gökhan Sazdağı transferini resmiyete kavuşturdu. Oyuncunun Beşiktaş'tan ayrılığı siyah-beyazlı kulüp tarafından da resmi olarak duyuruldu.

Beşiktaş resmi sayfalarından şu açıklamaya yer verildi;

'Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı’nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır.

Gökhan Sazdağı’na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."