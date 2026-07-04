Spor Gazetecileri tarafından 14 takımın katılımıyla organize edilen turnuvada final heyecanı yaşanacak. Finale yükselen Fora Mobilya & Barkoç Mühendislik ile Yıldırım İnşaat Alacaspor, saat 18.00'de Mimar Sinan Sahası'nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

İki ekip turnuvanın grup aşamasında da birbirine rakip olmuş, mücadeleyi Fora Mobilya & Barkoç Mühendislik Yasin (2) ve Osman'ın golleri ile 3-1 kazanmıştı. Final karşılaşması ise iki takım için sezonun en önemli randevusu olacak.

Şampiyonluk mücadelesinin ardından düzenlenecek ödül töreninde ilk üç sırayı alan takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek. Organizasyonda ayrıca gol kralı ile turnuvanın en centilmen takımına da ödülleri verilecek.