Türkiye Yüzme Federasyonu'nun önemli organizasyonları arasında yer alan 10-12 Yaş Ulusal Gelişim Lig Müsabakaları, dün Çorum'da düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz, sporcu velileri, antrenörler ve çok sayıda sporcu katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 64 kulüp ve 715 sporcu, üç gün boyunca havuzda kıyasıya mücadele edecek. Genç yüzücüler, organizasyonda hem bireysel hem de takım kategorilerinde başarılı sonuçlar elde edebilmek için kulaç atacak.

Çorum'un ev sahipliği yaptığı şampiyona boyunca geleceğin milli sporcu adayları performanslarını sergilerken, müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular madalya ve çeşitli başarı belgeleriyle ödüllendirilecek.

ÇORUM’DAN 50 SPORCU YARIŞACAK

Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşecek olan şampiyonada Çorum’dan Ata Spor Kulübü’nden 14, Gençlikspor’dan 17, Hitit Su Sporları Kulübü’nden 8, Efor Spor Kulübü’nden 5, Atletik Spor Kulübü’nden 2, Bilgi Çorum Koleji Spor Kulübü’nden, Arena Spor Kulübü’nden, Çorum Yıldızları’ndan ve Mavi Ay Spor Kulübü’nden 1 olmak üzere toplam 50 minik yüzücü kulaç atacak.