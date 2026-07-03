Arca Çorum FK’da geçirdiği 5,5 sezonun ardından geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı kaleci Hasan Hüseyin Akınay beklenildiği gibi yeni sezon için 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Kütahyaspor FK’ya transfer oldu.

Kütahyaspor, 32 yaşındaki Hasan Hüseyin Akınay’ın transferini resmi açıklama ile duyururken, “Kulübümüz, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni sezonda Kütahyaspor’umuzun kalesini koruyacak olan Hasan Hüseyin Akınay’ın; refleksleri, oyun kurulumundaki katkısı ve ceza sahası hakimiyetiyle takımımıza önemli güç katacağına inanıyoruz. Uzun yıllar Çorum FK da forma terletmiş

Hasan Hüseyin Akınay’a camiamıza hoş geldin diyor, mavi-lacivert formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.