Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Arca Çorum FK, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlı ekibin, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen tecrübeli kaleci Erhan Erentürk ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

31 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde Karşıyaka, Altınordu, Bursaspor, Konyaspor, Sivasspor, Manisa FK ve son olarak Gençlerbirliği formalarını giydi. Tecrübeli eldiven geçen sezon Gençlerbirliği forması ile Süper Lig’de 7 Lig, 7 kupa olmak üzere toplam 13 maçta forma giydi.