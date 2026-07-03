Ayrılığı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Oğuz Gürbulak, Çorum’un kendisindeki yerinin hep özel kalacağını belirtirken, burada yaşadığı anıları ömür boyu unutmayacağını ifade etti.

Deneyimli futbolcu yaptığı açıklamada, “Bu formayı giydiğim her an, sahada verdiğim her mücadele ve birlikte yaşadığımız her sevinç benim için unutulmaz hatıralar olarak kalacak.

Bana güvenen Oğuzhan Yalçın Başkanıma, şampiyonluk için çok emek veren Savaş Balçık ve Baran Korkmazoğlu başkanlarıma, diğer tüm yöneticilerimize, birlikte omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve her koşulda desteğini esirgemeyen büyük Çorum FK taraftarlarına teşekkür ederim.

Çorum benim için her zaman özel bir yere sahip olacak. Burada kazandığım dostlukları ve yaşadığım özel anıları ömür boyu unutmayacağım.

Çorum FK’ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Umarım bu güzel camia hep hak ettiği yerlerde olur. Kalbim hep sizlerle olacak. Hoşça kalın” ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Oğuz Gürbulak, Arca Çorum FK formasıyla 35 resmi maça çıkarken, 5 gol-6 asistlik skor performansı sergiledi.

Arca Çorum FK’dan geçtiğimiz günlerde de Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat ve Üzeyir Ergün ayrılmıştı.