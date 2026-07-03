Çorum Alanyaspor Futbol Okulu sporcularından Alper Aksoy, Süper Lig’de mücadele eden Alanyaspor’un altyapı seçmelerini kazandı.
Alanyaspor’un altyapısına futbolcu kazandırmak amacıyla Alanya’da düzenlenen seçmelere Çorum Alanyaspor Futbol Okulu’ndan 7 futbolcu katıldı. Bu futbolculardan 2011 doğumlu forvet oyuncusu Alper Aksoy gösterdiği başarılı performansla Antalya temsilcisinin altyapısına seçilmeyi başardı.
Çorum Alanyaspor Futbol Okulu Antrenörü Şaban Aksoy, seçmeleri kazanan Alper Aksoy’un sezon başında Alanyaspor’un altyapı kampına katılacağını söyledi.
Muhabir: Haber Merkezi