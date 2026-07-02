13 Eylül 2026 yılında U16 Ligi ile start alan 2025-2026 Amatör Futbol Sezonu önceki gün oynanan U12 Ligi son hafta maçlarının ardından tamamlandı.

2025-2026 Amatör Futbol Sezonun’nda U11 Ligi’nde 23, U12 Ligi’nde 22, U13 Ligi’nde 16, U14 Ligi’nde 12, U15 Ligi’nde 9, U16 Ligi’nde 10, U18 Ligi’nde 14, 2.Amatör Küme’de 6 ve 1.Amatör Küme’de ise 8 takım mücadele etti.

U11, U12 ve U13 Ligi şenlik havasında oynanırken tek şampiyon değil grup şampiyonları oldu. U14, U15 ve U16 Ligi’nde Vefaspor, , U18 Ligi’nde ise Mimar Sinanspor şampiyonluğa uzanırken, 2.Küme’de İkbalspor ve Buharaspor 1.Küme’de yükselen takımlar olurken, 1.Amatör Küme’de ise şampiyonluk kupası Mimar Sinanspor’un oldu.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, yaklaşık 8 ay süren Amatör Futbol Sezonunda mücadele eden tüm takımlara teşekkür ederken, şampiyon olarak Çorum’u gruplarda temsil eden takımları ise tebrik etti.